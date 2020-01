Viera je základným stavebným prvkom úspechu v akejkoľvek oblasti života. Keď sa zamyslíme možno budete súhlasiť. Viera v dobro, viera v úspech, viera v samých seba a viera že to dokážeme nás vždy ako ľudstvo posúvala dopredu.

V čo veríte vy? Veríte, že budete mať kariéru svojich snov, že sa stanete finančne slobodnými, že získate časovú slobodu alebo že budete mať krásnu rodinu, milujúceho partnera alebo partnerku?

Nech je to čokoľvek, viera že sa Vám to podarí je alfa omega úspechu a bez viery to človek ďaleko nedotiahne.

V minulosti keď som zlyhal, sklamal sa alebo zažil zlé skúsenosti, tak aj napriek tomu som nikdy neprestal veriť v svoj život a to o čom som sníval.

Viera je jedna z málo vecí, ktorá silno ovplyvňuje naše rozhodnutia a na ktorej môžete pracovať aj bez peňazí. Viera v nás samotných je to čo nám dodáva silu napredovať a v tom sa zhodujú tí ľudia, ktorí poznajú zákonitosť tohto tvrdenia. Nehovorím o slepej viere, o viere v náboženstvo atď. Hovorím o tej viere, že keď si dáte nejaký cieľ, tak v neho budete veriť až kým ho nedosiahnete. Je to len a len o nás.

Veľmi úspešní ľudia mali "VEĽKÉ SNY" a potom verili, že ich dosiahnu. Sny sú ďalšia vec, ktoré máte zadarmo a aj napriek tomu väčšina ľudí sníva v malom.

Prečo? Skúste si na to prosím odpovedať. Pamätáte si ako Vám rodičia, priatelia, alebo učitelia hovorili, nesnívaj a buď radšej nohami pri zemi?

Ja si to pamätám neskutočné množstvo krát a až keď som v dospelosti začal pracovať na svojom osobnom rozvoji, som pochopil ako to v skutočnosti je.

Poviem Vám jednu zásadnú vec. Za Vaše sny si nikto nepýta peniaze alebo áno?

Asi sa zhodneme, že nie :)

Nebojte sa snívať a potom svojim snom začnite veriť, lepšie povedané "ABSOLÚTNE VERIŤ" a Váš život sa ako keby zázrakom začne posúvať smerom k naplneniu Vašich snov. Naše myšlienky obrovsky ovplyvňujú naše životy a viera nás posúva za našimi snami.

Poznám stovky príbehov úspešných ľudí u ktorých to bolo podobne jedna z kľúčových vlastností pre dosiahnutie úspechu. Proste sa naučili VERIŤ SAMÝM SEBE.

V súčasnosti je vo viere pre mňa najväčšou inšpiráciou Elon Musk, áno ten Elon, ktorý zakladal Teslu ( spoločnosť vyrába elektrické autá ) alebo Space X ( spoločnosť vyvíja rakoteplány ). Jeho dve spoločnosti sú vzorom pre ostatných a viete prečo? On má obrovské sny a nedáva si pri svojej práci žiadne obmedzenia v tom kam by sa jeho produkty mali dostať a čo by mali spĺňať.

Možno ho niekto z Vás nemá rád, lebo je veľmi veľmi prísny šéf a málokto s ním dokáže vydržať a veľa jeho zamestnancov od neho odišlo, ale to nie je pointa dnešného článku.

Elon Musk ako vizionár vidí tam, kde ostatní vidia len tmu!!! a to je to kľúčové.

Pri úvahách o Space X ho odhováralo asi 99% ľudí a on sa aj tak nevzdal a veril svojim snom. Space X sa stala "prvou súkromnou spoločnosťou" s ktorou "štátna Nasa v USA" dohodla kontrakty na cesty do vesmíru. Dvakrát skoro zbankrotoval, prerobil veľa peňazí a aj tak sa nevzdal a pokračoval za svojími snami. Proste to je Elon a preto dokázal to, čo dokázal.

Čo poviete, začnete oveľa viac veriť samým sebe? Verím, že áno.

Držím Vám palce aby ste sa nevzdávali a bojovali za svoje sny. Viera v úspech Vám bude obrovsky nápomocná.