Chcete vedieť prečo je pre úspech dôležité nájsť a nasledovať svoju víziu? Pretože nás poháňa vpred presne tak ako benzínový motor Vaše auto. Naposledy som písal, že viera v samého seba je základným stavebným prvkom úspechu.

Viera vo Vašu víziu je ale ďalším dôležitým prvkom v to aby ste vedeli uskutočňovať Vaše obrovské sny a stať sa úspešnými v živote.

Vízia nie sú len sny, vízia sa vie stať zhmotneným Vašich snov.

Úspešní športovci a podnikatelia to už dávno vedia a využívajú to vo svoj prospech. Riadia sa tým v živote a vedia, že mať svoju víziu a sen im pomáha veriť v samých seba, že to dokážu, že sa uvidia na stupni víťazov.

Keď toto o čom píšem v predošlých 2 riadkoch všeobecne úspešní ľudia využívajú vo svoj prospech, prečo by to nemohli robiť aj ostatní? Niektorí ľudia sa z toho smejú, ale ani si neuvedomujú o čo prichádzajú.

Úspešní ľudia sa neboja ísť za svojimi snami, plánmi, víziami! Oni ich nasledujú, vytvárajú si cestu za nimi, pretože majú v sebe hnací motor, ktorý ich ženie dopredu.

Položím Vám otázku, keď väčšina ľudí má tiež svoje sny, prečo sa ich väčšina ľudí začne báť a nakoniec sa vrátia späť do svojich životov? Zamyslime sa...ako deti a to myslím, že sa skoro všetci zhodneme sme sa ničoho nebáli a časom sme nejak tú motiváciu stratili. Čo sa s nami stalo?

Úspešní ľudia si vypestovali v sebe napr. jeden návyk, silu prekonávať prekážky a dosahovať ďalšie a ďalšie životné úspechy.

Poviem Vám teraz pravdu ako to vidím ja...

Je úplne jedno, či ste robotník, predavačka v obchode, učiteľ, študent, manažér alebo začínajúci podnikateľ. Každý z nás, pokiaľ v sebe objaví niečo výnimočné, napr. akým spôsobom môže POMÔCŤ spoločnosti, vytvorí výrobok/službu a uverí v svoj budúci úspech, tak sa práve zrodil v jeho hlave nápad - vízia a POKIAĽ začne pracovať na zhmotnení svojich myšlienok, tak bezohľadu na svoju minulosť môže dosiahnuť mimoriadne úspechy.

Dôkazom toho sú tisícky príbehov úspešných ľudí, ktorí pochádzali napr. z chudobných pomerov, nemali vysokoškolské vzdelanie, narodili sa na inom kontinente mimo vyspelej EU alebo USA, nemali na začiatku peniaze alebo x ďalších dôvodov, ktoré ich aj napriek okolnostiam nezastavili ísť za lepším životom, svojimi snami a víziami.

Uvažovali ste nad tým aká by mohla byť Vaša vízia, Váš nápad, Vaše poslanie?

Čo by ste chceli aby za vami ostalo alebo ako na Vás majú ostatní ľudia spomínať?

Možno je na čase sa začať viac o to zaujímať.

Vízia Johna D. Rockefellera, historicky najúspešnejšieho ropného magnáta bola aby v každej domácnosti používali jeho petrolej a dokázali mať svetlo aj v tme, čo nebolo pred 150 r. úplne bežné. Po zapadnutí slnka bola vo väčšine domácnosti tma a on mal SEN a chuť to všetko zmeniť

Bola to jeho OBROVSKÁ VÍZIA, a SEN.

Nikdy sa nevzdal a on ten cieľ dosiahol a stal sa jedným z najbohatších mužov v Amerike. Keď máte veľkú víziu, oplatí sa ju nasledovať.

Prajem Vám aby ste sa nebáli premýšľať vo veľkom, pretože nikdy neviete, či sa vo Vás neskrýva druhý Rockefeller, ktorému sa splní jeho veľká vízia.