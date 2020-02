Chcete objaviť dobrý podnikateľský nápad?

Premýšľate aj vy nad otázkami: - kedy je správne obdobie na začať, - čo keď príde ďalšia hospodárska kríza, - je príliš vysoká konkurencia, - čo keď sa mi to nepodarí a prídem o peniaze, - nemám dostatok peňazí na štart a iné...

Súhlasím s vami, podnikanie je rizikové a ambiciózni ľudia zaujímajúci o podnikanie majú aj mnohé ďalšie otázky v hlave. Je to na mieste, sme proste ľudia a prirodzene máme obavu.

Môžeme sa na to aj pozrieť inak, zamyslime sa čo dnes nie je rizikové?

Chodiť do zamestnania, začatie nového vzťahu, kúpa nového auta, vstup do manželstva, narodenie dieťaťa, šport ktorému sa venujem a mohol by som pokračovať a napísať Vám potenciálnych rizík.

Už ráno keď vychádzate z domu existuje riziko že sa vám môže niečo stať, len si to tak neuvedomujeme, lebo je to pre nás rutina. Potrebujeme pochopiť, že čokoľvek neznáme vysiela nášmu mozgu varovanie "POZOR RIZIKO" a je to prirodzené.

Všetko je ale o našom mentálnom nastavení, o spôsobe ako nahliadame na riziká, o tom čo pre nás znamenajú výzvy. Existuje ale riešenie a pomerne jednoduché aj keď sa to nezdá byť jednoduché.

Cesta ako si môžete vytvoriť svoju vlastnú budúcnosť je prevziať svoj život do svojich rúk, pretože nik a naozaj nik iný to za vás neurobí. Potrebujeme si uvedomiť, že riziká budú existovať vždy, ale naša vlastná reakcia ovplyvňuje to ako sa rozhodujeme a čo vidíme.

Aj pred 20 r bola skvelá príležitosť začať, aj pred 10 r bola skvela príležitosť začať, aj teraz je skvelá príležitosť začať, tak aj za 5 r bude skvelá príležitosť začať. Štruktúra ekonomiky sa menila a bude sa meniť a to bude poskytovať jedinečné príležitosti ľudom, ktorí nemajú strach, podnikateľom, ktorý vidia o krok vpred, pretože nemajú bariéry.

Chápete ten rozdiel, každý z nás má iný pohľad na svet. To čo jeden človek môže vidieť ako obrovskú príležitosť, to iný človek môže vidieť ako veľké riziko. Je to o našom pohľade, našej osobnosti ako vnímame veci a čas hrá proti nám.

Informačná doba nám priniesla obrovské množstvo príležitosti a všetci ambiciózni ľudia vedia začať podnikať oveľa ľahšie ako v minulosti. Dnešný globálny svet priam praje podnikateľom vo všetkých oblastiach. Nikdy nebolo jednoduchšie začať podnikať, ale tým nemyslím, že je menšia konkurencia.

Viete začať z domu a popri práci?

Internetové nástroje, internetové aplikácie, programy osobného a podnikateľského rozvoja sú veľmi dobre rozšírené. Za veľmi krátky čas viete získať veľmi kvalitné know-how, viete si zaobstarať programy, ktoré Vám uľahčia nastavenie správneho a efektívneho systému vo Vašej firme hneď od začiatku.

Dôležité je ísť do akcie, začať hľadať a pýtať sa známych, ktorí už podnikajú alebo ísť do podnikateľského - start up centra, kde je tím ľudí, ktorý vám hneď od začiatku vie pomôcť.

Nie ste si istý svojím nápadom?

Obávate sa či je Váš nápad konkurencieschopný, či si výrobky/služby kúpi dostatočný počet zákazníkov?

Vždy si klaďte otázky typu:

- čo viem urobiť lepšie ako konkurencia?

- akú pridanú hodnotu prinesie môj výrobok alebo služba zákazníkovi?

- bude môj zákazník chcieť opakovane nakupovať ?

Podnikanie je aj o skvalitňovaní služieb, prinášanie pohodlia pre zákazníkov, splnení väčších očakávaní potenciálnym zákazníkom ako im prináša Vaša konkurencia.

Hľadáte investora?

Surfujte na správnych web stránkach pre oblasť podpory podnikania. Existuje veľká skupina ľudí, podnikateľov a investorov, ktorá rada investuje svoje peniaze, ale len do dobrého nápadu!

Neviete vymyslieť dobrý podnikateľský nápad.

Mám pre Vás 3 skvelé rady:

nedávajte si obmedzenia, predstavte si že môžete robiť čokoľvek po čom v hĺbke srdca túžite. Predstavte si čo by ste mohli robiť, ak máte k dispozícii 1 mil. Ako by ste chceli pomôcť ľudom, čo by ste mohli priniesť našej krajine, našej planéte? Čo by vás bavilo a napĺňalo do takej miery, žeby ste tým žili od rána do večera? Nepodceňujte silu vašich myšlienok, nechajte im voľný priebeh, ak objavíte v myšlienkach nápad, z ktorého budete úplne nadšený, lebo to cítite, tak začnite na tom denne intenzívne pracovať. Skladajte svoj ideálny produkt bod po bode (aspoň poznámkami na papier). Nestojí Vás to žiadne peniaze. o peniaze sa na začiatku nestarajte, pretože Vás to bude iba obmedzovať. To bola vždy moja stratégia a zakaždým mi fungovala. Keď som objavil dobrý nápad, tak som objavil aj finančné zdroje po čase. S dobrým nápadom sa investori nájdu, len ich potrebujete osloviť. Prvotný nápad viete zasielať emailom. Získate aspoň spätnú väzbu čo je dobré, čo je zlé a či vôbec to niekoho z investorov zaujalo.

Prečo som hovoril, že si nedávajte obmedzenia? Ľudia, ktorých dnes obdivujete, Ako napr. Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, Warren Buffet nesnívali v malom. Investori kašlú na malé nápady, na bežné projekty. Oni nechcú investovať do podnikateľov, ktorí premýšľajú v malom a hrajú sa na podnikateľov.

Investori majú peniaze a vyberajú si!

Preto ich potrebujete osloviť niečím zaujímavým, niečo čo ich chytí za srdce tak ako Vás, niečo čomu uveria že dokáže zmeniť životy a spolu s Vami na tom zarobia peniaze. Pokiaľ prídete za nimi, že chcete otvoriť reštauráciu alebo stánok s občerstvením, zabudnite na to! Práve preto premýšľajte vo veľkom, pretože potrebujete zaujať!

Dave Liniger, zakladateľ a generálny riaditeľ RE/MAX (najväčšia realitná spoločnosť v USA) raz povedal:

„Vždy snívajte veľké sny. Veľké sny priťahujú veľkých ľudí.“

Jedným z mála rozdielov medzi veľmi úspešnými ľuďmi a zvyškom sveta je skutočnosť, že veľmi úspešní ľudia proste snívajú väčšie sny.

P.S. Dajte sa do akcie a začnite.