Kľúčové pravidlo úspechu - Prevezmite za svoj život 100% zodpovednosť !

Vo všeobecnosti ľudia z rôznych dôvodov nevedia prevziať za svoj život úplnú zodpovednosť. Možno si poviete... to nie je pravda, ja som za svoj život prevzal zodpovednosť.

Poďme sa spoločne pozrieť, čo znamená prevziať za svoj život skutočne 100% zodpovednosť.

Väčšina úspešných ľudí, vrcholových športovcov a podnikateľov vie, že pokiaľ nad svojím životom prevezmú úplnú kontrolu tak osud ich života leží iba v ich rukách.

Samozrejme môže niekto z Vás oponovať…predsa nemôžeme všetko ovplyvniť a ja s Vami súhlasím, ale to čo môžete ovplyvniť sú Vaše reakcie na prichádzajúce životné okolnosti a to je tá kľúčová vec, ktorú potrebujete NAOZAJ POCHOPIŤ.

Prevziať za svoj život 100% zodpovednosť znamená, že bez ohľadu na okolnosti ktoré prídu do Vášho života ste boli vy a len vy ten kto uskutočnil rozhodnutia, ktoré Vás viedli buď k úspechom alebo neúspechom vo Vašom živote.

Sám som tiež musel na to dozrieť aby som pochopil dôsledky tohto kľúčového pravidla úspechu.

Uvediem 3 príklady, ktoré Vám pomôžu si lepšie predstaviť ako svojimi rozhodnutiami a následnými reakciami na ne Váš život VÝRAZNE ovplyvňujete:

1. Ráno ste zaspali, vonka je primrznutá cesta lebo v noci pršalo. Do práce pôjdete svojím autom rýchlo a dostanete šmyk. Spôsobili ste nehodu. Pravdepodobne budete obviňovať počasie, vaše auto, možno reklamu, ktorú ste uvideli pri ceste. Pravda je, že skutočným vinníkom ste len Vy sám, pretože ste mali prispôsobiť Vašu cestu a rýchlosť okolnostiam na základe počasia.

2. Chodíte neskoršie do práce a upozorní Vás na to šéf. Vy si poviete že to zmeníte. Síce sa výrazne zlepšíte v dochádzke, ale občas sa Vám to predsa len stane. Jedného dňa sa za Vami zastaví Váš šéf a povie Vám, že on nezvykne upozorňovať viackrát ľudí na tie isté chyby a dostanete výpoveď. Môžete obviňovať jeho alebo meškanie MHD, ale pravda je taká, že opäť si za to môžete len a len sám.

3. Nestravujete sa zdravo lebo tomu neveríte, že to môže mať výrazný vplyv na Vaše zdravie. Priberáte na váhe, pretože viacmenej každý deň pridávate do svojho jedálnička miesto ovocia a zeleniny nezdravé jedla. Jedného dňa odpadnete a po vyšetrení sa dozviete, že ste v pokročilom štádiu rakoviny hrubého čreva. Doktor Vám povedal, že pred niekoľkými rokmi Vás upozorňoval aby ste sa vyhýbali nezdravým stravovacím návykom. Je to ťažké, môžete obviňovať potravinárske firmy alebo svoju manželku, že nevarila zdravo, ale v skutočnosti ste mali jedine VY a len VY vplyv každý deň na to ako sa budete stravovať.

Nejakým spôsobom sme sa v živote naučili hľadať vinníka za všetky naše životné zlyhania a neúspechy ako napr. okolie, priateľov, kolegov v práci, manžela/manželku, politikov, počasie atď. Je jednoduchšie obviňovať niekoho iného ako samého seba. Ľudia sa často krát nevedia pozrieť pravde do očí.

Skutočná pravda je, že za svoje úspechy ako aj neúspechy si môžeme len my sami.

Verím, že tieto príklady Vám pomôžu pochopiť ako nazerať na súčasný stav Vášho života a dnešný článok ukončím podstatou čo pochopili úspešní ľudia v akejkoľvek oblasti života.

Svoj osud držíte pevne v rukách len Vy sami.