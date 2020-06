Investujte do svojej budúcnosti viac ako kedykoľvek predtým

Pamätáte sa aké udalosti sa stali v roku 2000, 2008, 2020 ? Všetky tieto 3 roky majú spoločnú “ekonomickú krízu.“ Ľudia, ktorí po prepadoch na trhoch “rozumne investovali”, tak dnes môžu byť veľmi spokojný.

Warren Buffett hovorí, že riziko pochádza z nevedomosti a nepochopenia toho, čo robíte.

(Warren Buffett)

Investičný mág z Omahy patrí medzi najbohatších ľudí a najväčších filantropov sveta, ktorý je pre mňa obrovským vzorom a učím sa od neho už viac rokov.

V kariére sa dlhodobo venujem 2 hlavným oblastiam: rozvojovým programom v oblasti osobného rozvoja a investičným aktivitám.

Každý z nás by sa mal pozerať oveľa viac do budúcnosti, pretože súčasná situácia razantne zmení to ako poznáme naše životy. Či ste mladý alebo v strednom veku, potrebujete si uvedomiť jednu kľúčovú vec, ani váš súčasný zamestnávateľ ani štát sa o vás nepostará.

Potrebujete pochopiť, že sami máte jedinečnú príležitosť postarať sa o seba a vašu rodinu.

Krízy prinášajú obrovské príležitosti a pokiaľ ste zamestnaný, tak máte 4 možnosti ako môžete zvýšiť svoj príjem alebo aktíva:

nájsť si ďalšiu brigádu/prácu a vymeniť svoj voľný čas za peniaze navyše, začať podnikať cez internet, pretože ste obmedzený disponibilným časom, naučiť sa vysoko platené zručnosti a nájsť si prácu s vyšším príjmom, investovať do rôznych cenných aktív – akcie, nehnuteľnosti...vyžaduje súbor znalostí.

Osobne preferujem 3 a 4 možnosť, pretože v oboch prípadoch investujete do seba a výrazne zvýšite šancu sa zabezpečiť do budúcna. Musíte si ale zobrať k srdcu radu Warrena Buffetta, že riziko pochádza z nevedomosti. Vaše hlavné aktívum počas vášho života je váš čas a znalosti ktorými disponujete. Keď už ťažko pracujete pre peniaze tak by ste mali pamätať na hlavné pravidlo Warrena Buffetta:

“Po prvé - nikdy nestrácaj svoje peniaze a po druhé nezabudni na prvé pravidlo!”

Pokiaľ sa bojíte podnikať z dôvodu neúspechu a finančných strát, čo úplne chápem, tak najlepšia možnosť ako získať šancu na lepšiu budúcnosť je podľa Warrena investovať do skvelých podnikov. Tieto podniky musia mať konkurenčnú výhodu, dosahovať dobrú ziskovosť a mať predvídateľný a udržateľný biznis model.

Tip na záver:

Príležitosti sú niekedy veľmi blízko vás, len potrebujete o nich vedieť a byť v správnom čase na správnom mieste. Pokiaľ chcete využiť nastávajúce investičné príležitosti, neváhajte ma kontaktovať a poradiť sa so mnou. Viac informácii nájdete na https://www.kovacmichal.sk/coaching/