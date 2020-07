Ako urobiť zo Slovenska úspešnú krajinu vo svete.

Z tretieho sveta medzi elitu. Príbeh Singapuru ako z ničoho vybudovali úspešnú krajinu. From the Third World the among elite. The success story of Singapore.

V Singapure žije tak ako na Slovensku okolo 5.5 milióna ľudí. Prosím zdieľajte odkaz na toto video, nech sa čo najviac dostane medzi ľudí, pretože ak sa len pár ľudí vo verejnej funkcii začne riadiť týmito zásadami, tak pomôžeme nášmu Slovensku. Trochu to odľahčím dnes keď je vo svete vírus. Viete čo by som si želal najviac na svete? Aktuálne jednu jedinú vec pre našu a ostatné krajiny. Nech sa týmito zásadami nainfikuje každý človek, poslanec a politik vo verejnej funkcii a konečne by sa zo Slovenska vytvorilo "druhé Švajčiarsko" alebo "ázijský tiger Singapur"

http://www.ta3.com/clanok/1186537/host-v-studiu-biznis-koucka-a-vadkerti-o-napredovani-singapuru.html

Andrea Vadkerti to hodnotí nasledovne a toto sú kľúčové prvky úspechu Singapuru:

1. Veľmi dobrý a funkčný systém vládnutia a správy veci verejných v štáte,

2. Krajina mala mladých a nadšených ľudí, ktorí si povedali v roku 1965, že urobia zo Singapuru, dobrú a kvalitnú krajinu pre život,

3. Vláda bola múdra a prezieravá, bola elitou v plánovaní a myslení,

4. Obyvatelia dodržiavali pravidlá, ktoré boli náročné a prísne kvôli viere v lepšiu budúcnosť krajiny,

5. Veľa sa inšpirovali v zahraničí a vyhodnocovali čo funguje a nefunguje,

6. Krajina vsadila na svoju elitu vo vzdelávaní a odbornosti,

7. Krajine a ľudom môže vládnuť iba politik, ktorý si to zaslúži a neustále prechádza rebríčkom hodnotenia,

8. Rozhodovať o veciach verejných, môže iba človek, ktorý verejnosti dokáže, že má CHARAKTER!!!

9. Politikov testujú a dosadzujú ich do riadiacich pozícii a musia dokázať, že na to majú,

10. Eliminovali riziko, že sa do vodcovských pozícii v štáte dostávajú, neschopní a nezrelí ľudia,

11. Vytvorili systém vládnutia, ktorý dlhodobo dodržujú.

Pre porovnanie rast Singapuru a Československa:

Do tretice rast nasej ekonomiky a HDP podla Svetovej banky. Všimnite si pozorne, že naša krajina sa za posledné roky od roku 2008 až do roku 2018 skoro nikde neposunula a to je výsledok politických predstaviteľov našej krajiny a ich rečí ako sa ľudia majú lepšie.

Zaujímave je, že Andrea povedala jednu vec, že ako v jedinej krajine nepočula, že ľudia hovoria o politike a PREČO? Lebo tam všetko funguje tak ako má!!! Politici radi slúžia ľudom a ekonomike.

Nech chcem akokoľvek nájsť hoci len jeden bod, tak ani s prižmúrenými očami neviem nájsť ani jeden, ktorý by sa dodržiaval u nás :(

Aktuálne poznám iba troch ľudí, ktorí sú blízko vlády a už som im poslal odkazy. Dávam do pozornosti toto video, poznámky. Posuňte to prosím svojím priateľom alebo verejným funkcionárom.

Kniha "z tretieho sveta medzi elitu" by mala byť povinným čítaním pre každého poslanca a vláda by ju mala nakúpiť pre všetkých ľudí vo verejných funkciách.

Odkaz na knihu:

http://www.vydavatel.sk/kniha/z-tretieho-sveta-medzi-elitu

(Lee Kuan Yew)

Tieto kľúčové znalosti by mali byť ako desatoro božích prikázaní, na ktoré sa každý deň ráno človek vo verejnej funkcii pozrie, keď vstane z postele. Zopakuje si to a ide do práce z nastavením, že ide slúžiť tejto vlasti, jej krajine a vybudovaniu blahobytu pre všetkých občanov.

Ísť do politiky by malo byť v prvom rade o túžbe zmeniť krajinu k lepšiemu, slúžiť najlepšie tejto vlasti a jej obyvateľom. Mala by to byť ČESŤ a hlavne tí ľudia by mali ísť príkladom a byť vzorom.

Andreu poznám dlhšie, bola tlmočníčkou na konferencii, Briana Tracyho, kde Brian ako jeden z najvplyvnejších biznis mentorov súčasného sveta hovoril o vodcovstve. Konferenciu som organizoval v roku 2011 - https://www.kovacmichal.sk/programy/

Keď som tam volal popredných predstaviteľov krajiny, aby sa inšpirovali a následne aby tie znalosti využili pre rozvoj krajiny, tak výsledkom bolo, že sa "slušne/trápne" ospravedlnili.

Vodcovia Singapuru a samotný rozvoj Singapuru bol a je príkladom pre celý svet. Keď som bol ešte vojakom, tak sme pravidelne prísahali "Slúžim vlasti".