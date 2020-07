Problémy sú skryté príležitosti

Život je ako láska, raz ste hore, plný nádeje do budúcnosti, inokedy ste dole a cítite sa stratený v živote.

Je to hlavne o nás a pocitoch, ktorým dovolíme aby nás ovplyvňovali. Ak sa historicky pozrieme do minulosti, väčšinu problémov sme vždy dokázali vyriešiť a veľakrát sa to podarilo dokonca lepšie ako sme predpokladali na začiatku. Súhlasíte?

Ľudia si potrebujú uvedomiť podstatnú vec, že prišlo obdobie zmien a dočasná situácia vám môže otvoriť cestu k lepším zajtrajškom.

Je čas neistej ekonomickej budúcnosti? Pozrime sa kto to hovorí: Média nás denno-denne bombardujú počtami nakazených ako keď by sa blížil koniec sveta.

Aktuálne prechádza väčšina ekonomických odvetví zmenami, "to sa ale deje pravidelne, bez ohľadu či sa to niekomu páči alebo nie." Podnikatelia a manažéri potrebujú transformovať svoje podnikanie, nazvime to vyriešiť dočasné prekážky na ceste za ďalším úspechom. Podniky sa potrebujú sa vysporiadať z poklesmi ich objednávok na tovary a služby.

Aby toho nebolo málo, tak média nás kŕmia dňom i nocou negatívnymi správami a vyvolávajú v nás strach, neistotu a obavu z toho čo príde zajtra.

STOP

Je len na nás čo dovolíme aby sa dostávalo do našej mysle, nikto iný nemá kľúč od našej hlavy a myšlienok, len my sami.

Poviem vám jeden príbeh:

Jedného dňa navštívil mladý muž doktora Vincenta Peala v New Yorku a požiadal ho o pomoc. Povedal mu, že nevie vyriešiť svoje problémy a že ich je príliš veľa.

Dr. Peale mu odpovedal: Pohovorme si a ukážem Vám miesto, kde sú ľudia bez problémov. Muž mu odpovedal, keď by ste to pre mňa urobili, dám vám všetko len aby som sa tam dostal.

Dr. Peale povedal: Ak to miesto uvidíte, možno tam nebudete chcieť ísť. Šli na cintorín Forest Lawn. Doktor hovorí, pozrite sa, je tu viac ako 150 000 ľudí a nikto z nich nemá žiadny problém.

Opakovane som počul túto vetu:

Keď máte veľké problémy môžete byť za ne vďačný, pretože to dokazuje, že ste stále živý. Iní úspešní ľudia hovoria, že najlepším spôsobom pre posudzovanie človeka je veľkosť problémov, ktoré má a ako ich dokáže zvládnuť.

Dôležité je vyzbrojiť sa vierou v seba! S vierou v seba samého, nájdete vždy svetlo na konci tunela.

“Problémy predstavujú príležitosti - problémy sú len dočasné prekážky – prekážky sú neustálou súčasťou našich životov“