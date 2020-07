Ako sa vysporiadať s obavami a prekážkami

Jim Carrey bol v rokoch 1990 mladý a neznámy kanadský komik, ktorému by málokto veril, keď jazdil na svojej starej Toyote po uliciach Los Angeles, že raz bude celebritou, ktorú bude poznať celý svet. Jeho nezaujímalo čo si myslia

(Jim Carrey - www.topky.sk)

Jedného dňa keď sa z vrchov tohto mesta pozeral nočné Los Angeles vypísal si šek:

“ 10 miliónov USD ku dňu vďakyvzdania 1995 za poskytnuté herecké služby.“

Od tej chvíle šek nosil v peňaženke. Po obrovskom úspechu filmov Ace Ventura a Maska vzrástol jeho honorár až na 20 miliónov USD.

Keď mu v roku 1994 zomrel otec, tak ako poďakovanie za jeho celoživotnú podporu a motiváciu pri dosahovaní sna stať sa filmovou hviezdou mu vložil do truhly šek na 10 miliónov dolárov.

Z tohto príbehu si môžeme vziať dve ponaučenia:

1, Vlastná sebadôvera má kľúčový vplyv na dosiahnutie vlastných cieľov

2, Rodina a priatelia, ktorí nás podporujú nám výrazným spôsobom pomáhajú

Ak máte sny, stanovíte si z nich ciele a prezradíte ich okoliu, pripravte sa na brzdy, ktoré odradia a zastavia väčšinu ľudí. Dôležité je sa obrniť voči akýmkoľvek posmešným poznámkam od okolia. Ich poznámky nie sú dôvody aby ste sa svojich cieľov vzdali.

Keď budete cítiť neistotu, či to naozaj dokážete, vedzte, že to je prirodzené pri veľkých cieľoch, pri niečom nepoznanom s čím ešte nemáte skúsenosť. Ide len o prekážky na ceste za dosiahnutím cieľa.

Ďalšia skupina faktorov, ktorá môže zabrzdiť dosiahnutie vašich snov sú obavy, ktoré spadajú pod emócie. Môže sa to prejaviť ako strach z odmietnutia, obava zo zlyhania, strata vašich finančných úspor alebo začnete mať strach o svoje zdravie. Tieto obavy sú úplne bežné, sú súčasťou procesu a vášho osobnostného rastu po ceste za dosahovaním vašich snov.

Na záver môžu prísť prekážky, jedná sa o vonkajšie okolnosti, ktoré sú mimo vašich pocitov a myšlienok. Môže sa jednať napríklad o štátne zákony, vyhlášky alebo aj to, že váš podnikateľský plán je odmietaný. Vedeli ste, že biznis koučing môže byť vhodná forma ako nájsť tie najlepšie riešenia na vlastné výzvy.

Potrebujete sa pripraviť, že prekážky budú existovať vždy, buď menšie alebo väčšie. Prekážky sú súčasťou reality a potrebujete sa ich naučiť prekonávať.

Prekážky vnímajte ako narušenie vašej zóny pohodlia. Niektorí ľudia vnímajú prekážky ako znamenia, nerobte to. Tieto znamenia nepovažujte za okolnosti, ktoré by vás mali odradiť. Pozrite sa na to inak, pokiaľ do vašej cesty neprídu žiadne prekážky, tak si ste neurčili dostatočne veľký cieľ. Prekážky na vašej ceste slúžia k osobnostnému rastu a vývoju vašej osobnosti.

Ak potrebujete pomôcť s plánovaním cieľov, viete na koho môžete obrátiť? Profesionálny kouč vás vždy podporí v dosahovaní vašich cieľov.

V živote som bojoval viac krát s veľkými prekážkami, niektoré som zvládol lepšie a pri iných som zistil, že sa ešte potrebujem učiť.

Každý z nás má inde prah zvládania prekážok a Jim Rohn to povedal výstižne:

„Mali by ste si stanoviť natoľko veľký cieľ, aby ste počas procesu jeho dosiahnutia osobnostne podrástli. “