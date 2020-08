Chcite byť najlepší v svojom odbore

Ak bude vašim cieľom dosiahnutie majstrovstva nakoniec uspejete! Ctižiadostivosť je absolutne kľúčová vlastnosť k dosiahnutiu veľkého úspechu. Je úplne jedno či ste zamestnanec vo firme, športovec, obchodník alebo podnikateľ.

Ctižiadostivosť je veľmi dôležitá vlastnosť, ktorá vám pomôže prekonať rôzne prekážky prichádzajúce do cesty.

Tí, ktorí uskutočnili veľké veci na svete boli spravidla odvážni, agresívni, sebavedomí. Odvážili sa vystúpiť z davu a konať originálnym spôsobom. Nebáli sa byť generálmi. -- Orison Sweet Marden --

Viete, že veľmi ctižiadostiví ľudia majú veľké ciele? Títo ľudia sa neuspokoja s malými cieľmi, pretože ich vnútorne neuspokojujú. Oni hľadajú veľké výzvy, ktoré by ich prinútili vstávať skoro ráno z postele. Čítate si o nich v magazínoch, sledujete ich v televízií a sú veľkým vzorom aj pre ďalších ľudí, ktorí túžia dosiahnuť úspech v kariére.

Súhlasím s vami existujú výnimky, ktoré potvrdzujú pravidlo. Zamyslite sa na chvíľu...poznáte ľudí s malými cieľmi alebo negatívne nastavených ľudí, ktorí by dosiahli niečo významne v živote?

Bohužiaľ ja nie, nepoznám ľudí, ktorí by mali malé ciele a zároveň by mali to šťastie a stali sa úspešnými.

Môžete vyhľadávať ľudí, ktorí získali úspech a nasledovať ich overenú cestu alebo môžete počúvať rady väčšiny ľudí, ktorí majú zázračné návody ako uspieť a pritom v živote nič veľké nedosiahli. Vyberte si čomu viac dôverujete a čo vám dáva naozaj zmysel...

Väčšina ciest za dosiahnutím úspechom má podobné stratégie. Stačí si prečítať životopisy úspešných podnikateľov, športovcov alebo obchodníkov a získate jasnejší obraz.

Jedno z overených pravidiel úspechu, ktoré platí už generácie je chcieť sa stať najlepší v svojom odbore. Potrebujete mieriť vysoko, potrebujete si nastaviť veľké ciele, potrebujete sa skutočne sústrediť a naučiť sa všetko potrebné aby ste sa mohli stať majstrom svojho remesla.

Máte pravdu, nie je to jednoduché, ale je to diaľnica, ktorá vás dovedie do cieľa. Pýtate sa kde začať? Biznis koučing je cesta, ktorá vám pomôže ujasniť si zámery a otvorí vám dvere k objaveniu najlepších riešení pre vás.

Vedel o tom už aj Orison Sweet Marden, ktorý v roku 1897 spustil magazín o úspechu Marden´s Success, kde písal už v 19 storočí o osobnostiach ako napr. Rockefeller, Edison alebo Carnegie. Pravidlá úspechu platili v minulosti a budú platiť aj v budúcnosti!

(Orison Sweet Marden)

Mnoho mužov nakoniec uspelo iba preto, že zlyhalo po opakovanom úsilí. Keby sa nikdy nestretli s porážkami, nikdy by nepoznali veľké víťazstvá.