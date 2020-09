Ako získať novú prácu aj napriek nepriaznivej situácii

Hľadáte si prácu, prečítajte si užitočné tipy. Keď sa objaví nová príležitosť, dobré kontakty vám poskytnú výrazný náskok pred konkurenciou. Získate nimi výhodnú pozíciu.

PSúčasná situácia nepomáha ekonomike a okrem prepúšťania zamestnancov prechádzajú firmy aj reorganizáciami. Ako sa hovorí, pre niekoho prekážka, pre iného príležitosť. Dajte o sebe vedieť na pracovnom trhu.

Predpoklad úspechu je to, že ovládate dobre vašu prácu, prípadne máte oveľa lepšie výsledky ako vaši kolegovia vo firme. Ukážte ochotu prevziať zodpovednosť vo vašej súčasnej firme alebo ju ukážte potenciálnemu zamestnávateľovi.

Ďalšia možnosť je porozprávať sa s vašimi priateľmi a požiadať ich o doporučenie alebo podporu u ich zamestnávateľa. Nezabudnite, že doporučenie môžete očakávať iba od niekoho, kto pozná vaše predošlé výsledky a hodnotu.

V tomto prípade máte možnosť vidieť kvalitu vašich vzťahov, do budovania ktorých ste v minulosti vložili čas. Ak ste to nepodcenili, tak máte výhodnejšiu pozíciu na trhu práce. Ak to bolo naopak, už nikdy na to nezabudnite v budúcnosti! Vaše vzťahy sú cenné aktívum a ľudia ktorí vám dôverujú vás dokážu nasmerovať alebo si nájsť čas aby vám pomohli aj v nepriaznivej situácii.

Hľadáte si prácu?

“Prieskumy ukazujú, že až 75% nových pozícií nie je verejných”

Neváhajte kontaktovať priateľov a poprosiť ich o pomoc. Pokiaľ by vás nechceli odporučiť, na čo majú samozrejme právo, tak sa s vami môžu porozprávať ako to vyzerá u nich v spoločnosti. Týmto spôsobom získate konkurenčnú výhodu pred potenciálnymi uchádzačmi, pretože budete viac informovaný. Opýtajte sa na všetko čo potrebujete, prípadne požiadajte o stretnutie človeka, ktorý pôsobí alebo pôsobil na uvedenej pracovnej pozícii. Informácie ktoré získate, budú mať pre vás cenu zlata.

Urobte si prieskum a opýtajte sa sám seba tieto otázky

vedia konkurenčné firmy, že si hľadám prácu, čo si o mne myslia?

je v ich očiach naša spoločnosť kvalitná ?

akú hodnotu prinesiem zamestnávateľovi?

Najrýchlejším pomocníkom a dobrým agentom sa môže stať výzva medzi vašimi fanúšikmi alebo priateľmi na sociálnych sieťach. Požiadať ich o láskavosť vám otvorí dvere k novým možnostiam.

Máte dokonca viac ponúk a nie ste si istý, ktorá by bola pre vás z dlhodobého hľadiska najlepšia?

označte si všetky plusy, mínusy

zistite spokojnosť existujúcich zamestnancov

Nestačí vám ani to? Požiadajte o stretnutie a ako biznis kouč spolu s vami vyhodnotím, ktorá pracovná pozícia spĺňa vaše najlepšie preferencie a očakávania do budúcnosti.

P.S. Využite poslednú šancu

Ak ste si vedomý svojich zručností a zamestnávateľ mal o vás záujem, ale mohol obsadiť iba jednu pozíciu a vy ste skončili na druhom mieste, tak existuje ešte ďalšia šanca. Poproste ho o stretnutie a preverte si či mal skutočne záujem o spoluprácu s vami. Ak áno, požiadajte ho o vytvorenie pracovného miesta na mieru pre vás na skúšobný mesiac, dva, tri.

„Ukážte zamestnávateľovi skutočný záujem o firmu a prácu v nej“