Ktorá profesia bude stále potrebná a dobre platená?

Dnes sa vynikajúco platí za to čo ovládate a aké výsledky dosahujete. Jednou z kráľovsky zaplatených profesií je byť skvelým obchodníkom. Hovorím o práci pre firmu, kde si vás manažment váži ako kľúčového človeka, spolupracovníka

Ak pracujete pre spoločnosť, kde si vás nevážia, je na čase odísť!

Každý vynikajúci obchodný zástupca je veľmi cenený na trhu práce a to z viacerých dôvodov. Ak prinášate biznis do firmy, vaša firma bude dobre zarábať, dokáže nadštandardne zaplatiť ľudí, investovať do rozvoja a vytvárať skvelú firemnú kultúru, ktorá bude mať pozitívny vplyv na každého vášho kolegu.

Profesia obchodný zástupca je nesmierne dôležitá pre každú spoločnosť a preto máte byť maximálne podporovaný zo strany manažmentu. Vaše výkony budú priamo úmerné tomu ako vás bude spoločnosť motivovať a odmeňovať.

Dnes existuje veľa priemerných obchodníkov a malá skupina skvelých obchodníkov. Dobrá správa je, že máte obrovský priestor sa vzdelávať a pracovať na sebe. Ak sa chcete zaradiť do klubu najlepšie platených obchodných profesionálov je potrebné rozvíjať svoje obchodné zručnosti.

„Keď by si denne študoval, premýšľal a plánoval, rozvinul by si v sebe moc zvrátiť svoj osud“ ---William Clement Stone---

Podľa štatistík popredné spoločnosti na trhu investujú značné prostriedky do vzdelávania a rozvoja svojich obchodníkov a to z jediného dôvodu. Vedia, že ich obchodníci budú mať na trhu konkurenčnú výhodu a obchodníci sú motivovaný zlepšovať svoje obchodné a predajné zručnosti, pretože budú viac zarábať.

Každý jeden vrcholový športovec pravidelne a dlhodobo trénuje aby raz získal zlatú medailu, úspech a uznanie. Máte ambíciu aj vy sa zaradiť na stupne víťazov a patriť medzi TOP 10% najlepšie platených obchodných profesionálov? Potrebujete sa stať hviezdou medzi obchodníkmi.

Vaše predajné zručnosti, umenie vyjednávať a schopnosť uzatvárať predaj bude mať výrazný vplyv na vašu kariéru a finančné ohodnotenie.

Je veľmi dôležité si vážiť sám seba ako obchodníka. Vaše sebavedomie a sebadôvera ma obrovský vplyv na vaše predajné úspechy. Milionári a miliardári sa stále nazývajú, že sú obchodníkmi.

Mark Cuban, miliardár, investor a majiteľ klubu Dallas Mavericks pri rozhovore pre CNBC odhaľil čo by urobil, keď by prišiel o celý svoj majetok.

Nezmenil by som nič. Cez deň by som si našiel prácu ako obchodník, cez noc by som bol barman. Jedna z jeho prvých prác popri vysokej škole bol predaj počítačov. Povedal... „bol som najlepší, rozdrvil som to.“