Ako sa IBM zo straty vrátila späť k ziskom

Pred 30 rokmi sa spoločnosť IBM dostala do problémov. Dosahovala straty a hľadali riešenie ako sa z tejto situácie dostať.

Nový prezident Lou Gerstner okamžite požiadal o spoluprácu jednu z najviac uznávaných konzultačných firiem McKinsey s požiadavkou určiť pravú príčinu.

Po ½ roku poradcovia zistili hlavnú príčinu a odprezentovali ju vedeniu firmy. Kľúčový dôvod prečo dosahujete zlé hospodárske výsledky sú veľmi nízke predaje oproti minulosti.

Keď sa riaditelia IBM spýtali ako to vyriešiť, dostali úplne jednoduché vysvetlenie .

POTREBUJETE ZVÝŠIŤ PREDAJE!

Uplatnili pravidlo 75%

Z analýz sa prišlo na to, že v rámci nastavených firemných pravidiel boli obchodníci a ich manažéri v kanceláriách oveľa viac času ako na stretnutiach so zákazníkmi.

Tieto pravidlá sa okamžite zmenili a v IBM sa sústredili na to aby obchodníci trávili až 75% času na stretnutiach so zákazníkmi a prezentovali im firemné produkty a služby.

Manažéri museli byť tiež 75% času v teréne aby dokázali podporovať obchodníkov a zameriavali sa na kľúčových zákazníkov.

Behom roka sa situácia otočila a firma sa vrátila k zisku.

Ponaučenie z tejto štúdie

Každá spoločnosť môže výrazným spôsobom zlepšiť predaje a zefektívniť výkon pokiaľ sa zameria na najdôležitejšie oddelenie a tým je obchodné oddelenie .

Manažér zodpovedný za výsledky obchodného tímu býva tou najdôležitejšou pozíciou v každej firme zameranej na predaj. Je to kľúčová pozícia pre úspech každej spoločnosti. Má najväčší vplyv na objemy predajov a ziskovosti, pretože je to on kto nastavuje predajné ciele obchodnému tímu a býva najčastejšie v kontakte s jednotlivými obchodníkmi..

Rozvoj manažéra obchodného tímu by sa mal stať prioritou pre každú organizáciu.