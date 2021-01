Budúcnosť a trendy v maloobchode a predaji

Čo očakáva generácia zákazníkov budúcnosti? Jednoduchosť, pohodlnosť a rýchlosť v nakupovaní. Svetové technologické firmy to vnímajú a preto investujú finančné prostriedky do výskumu a rozvinutia rôznych úžasných nápadov.

Ako investičný kouč a biznis mentor sledujem obchodné trendy budúcnosti v Európe, Severnej Amerike a Číne, kde zvádzajú konkurenčný boj spoločnosti ako Google, Amazon, Apple, Facebook alebo Alibaba, JD, Baidu a Tencent a konečne sa medzi nich zaradila aj prvá európska technologická ikona Prosus.

„Budúcnosť náleží tým, ktorí veria v krásu svojich snov.“ Eleanor Roosevelt , prvá dáma Spojených štátov 1884 – 1962

Začiatkom roka 2018 otváral Amazon svoj prvý obchod Amazon Go. Bol som nadšený nápadom akú automatizáciu, pokrok a jednoduchosť priniesli do nakupovania bežných potravín. Predstavte si u nás Tesco Express, malý formát potravín, kde prídete, vložíte potraviny do košíka, ten sa vám automaticky spočíta, nečakáte pri pokladni ani sekundu, položky si skontrolujete na mobile, potvrdíte platbu a nákup je jednoducho a rýchlo dokončený, úžasné! Poteší to každého zákazníka

Sledoval som to z Vancouveru, ktorý je veľmi blízko Seattle, kde sídli firma Amazon. Sme v roku 2021, obmedzený pohyb, pretože korona a stale nerozvinutý automatizovaný a rýchly model nakupovania.

Sledujú u nás vývojové tímy vo firmách tieto trendy?

Fakty:

V roku 2015 Alibaba otvorila svoj prvý technologický potravinový supermarket Hema

V roku 2018 Amazon otváral prvý automatizovaný obchod s potravinami Amazon Go

Európa sa pripravuje a Slovensko sa hľadá

Daniel Zhang, generálny riaditeľ Alibaba Group povedal: „Veríme, že budúcnosťou nového maloobchodu bude harmonická integrácia online a offline

Flexibilita je konkurenčná výhoda malých a stredných firiem

Kľúčová výhoda menších firiem oproti korporáciám je v schopnosti manažmentu firmy rýchlo odsúhlasiť a realizovať inovatívne nápady, ktoré môžu získať z marketingového oddelenia alebo od motivovaných obchodníkov, ktorí sledujú trh a pozorne počúvajú svojich zákazníkov. Tieto cenné poznatky spolu s odvahou investovania do nového nápadu vám pomôže získať náskok pred konkurenciou.

Amazon v roku 1993 neexistoval

Alibaba v roku 1997 neexistovala

( zamyslite sa nad tým )

Zákazník na prvom mieste

Jeff Bezos, majiteľ firmy Amazon si na poradách vedenia firmy necháva voľnú stoličku aby sa nikdy nezabudlo na to čo hovorí ich zákazník na ich potenciálne nápady.

Obchodné myslenie budúcnosti (Michal Kováč)

Ako budú vyzerať obchody budúcnosti:

Digitálne cenovky zabezpečia okamžitú aktualizáciu ceny

Digitálny košík vám ukáže aktuálne informácie ku každému produktu

Umelá inteligencia zabezpečí personalizované odporúčanie

Zážitkový maloobchod osloví zákazníka jedinečnosťou

Logistické služby obchodu vám dodajú rýchlo váš nákup až k dverám domova

Som biznis kouč pomáhajúci spoločnostiam a obchodníkom tipmi a stratégiami, ktoré vedú k zvýšeniu predaja a získavaniu obchodného myslenia na medzinárodnej úrovni.